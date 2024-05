Tudor a Dazn: "Oggi era super difficile ma siamo stati bravi. Su Zaccagni e Luis Alberto..."

Le parole di Igor Tudor rilasciate ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Empoli, con i biancocelesti che si sono portati a casa il match per 2-0 assicurandosi così un piazzamento europeo (da capire se sarà EL o Conference, con la Champions molto lantana). Queste le sue parole:

Su Vecino:

È un ragazzo d'oro, ha fatto due gol in meno di un tempo in due gare. È un ragazzo importante nello spogliatoio con dei valori non comuni, un ragazzo apposto e un giocatore fortissimo. Ha chiuso la gara ed era importante

Una rendimento migliore della Lazio:

Oggi era una partita super difficile con un Empoli organizzato, tosto, che gioca sui tuoi sbagli. Con questo caldo era anche difficile andare su ritmi alti invece i ragazzi sono bravi, con la mentalità giusta fino alla fine e gli faccio i complimenti, sono stati veramente bravi

Su Zaccagni:

Non è successo niente, uno esce, cose di campo, si parla dopo 5 minuti in spogliatoio normalmente. Sono emozioni, lui è un bravo ragazzo che ci tiene tanto e oggi ha fatto un'ottima prova

Sulla porta:

Provedel sta tornando al 100%, oggi non era ancora pronto. Poi vedremo in queste due gare. Mandas oggi strepitoso due/tre volte, è importante perché in un'annata il portiere spesso ti salva

Sulla Champions:

Non c'è tempo di sognare, facciamo queste due gare e poi vediamo

Sullo scudetto del 1974:

Oggi è stato bello, c'era mia figlia. È stato un bel momento, una giornata emozionante tra gli eroi del '74 e la vittoria

Su Luis Alberto:

Luis Alberto rientra martedì con la squadra e prepariamo l'Inter nel miglior modo possibile

