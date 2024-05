Lazio-Empoli, un ospite speciale all'Olimpico - VIDEO

In settimana si era lasciato andare diversi “Forza Lazio!” sui social, ieri la sciarpa biancoceleste al termine del match mentre era intento a firmare autografi: Tommy Paul, tennista statunitense 16° nel ranking mondiale, è ufficialmente entrato nel cuore dei laziali. Sembrerebbe che Paul abbia sviluppato una nuova passione, forse influenzato dal suo amico e collega Reilly Opelka, anch'egli tennista e dichiarato tifoso della Lazio, come spesso ci tiene a sottolineare sui social media. Approfittando della presenza di Paul in città in occasione degli Internazionali d'Italia, la società biancoceleste ha esteso un invito al tennista per assistere al match odierno contro l'Empoli, invito che è stato prontamente accettato. Paul è stato poi immortalato in tribuna Monte Mario intento a scartare il cofanetto contenente la maglia speciale indossata dai giocatori in occasione del 50º anniversario dello scudetto del 1974.

Il video:

La sciarpa biancoceleste al momento degli autografi: