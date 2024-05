Patric a Dazn: "La Lazio è la mia squadra. È stato un anno difficile ma..."

Una Lazio cinica trova una vittoria fondamentale in chiave europea grazie alle reti di Patric al tramonto del primo tempo e con Matias Vecino nel finale. I biancocelesti infatti, a quota 59 punti, si sono assicurati aritmeticamente un posto in Europa: ora non resta da capire se sarà EL o Conference.

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, Patric ha commentato la vittoria ottenuta con l'Empoli.

Queste le sue parole:

Sono contento soprattutto per la squadra. È stato un anno molto difficile ma penso che abbiamo fatto un grande percorso in Champions e in Coppa Italia, in campionato abbiamo perso qualche partita però penso che questo gruppo merita di stare insieme ai suoi tifosi perché penso che sono grandissime persone, una grandissima tifoseria e penso che meriti il meglio quest'anno. Noi vogliamo stare la sopra, andare in Champions, è molto difficile lo sappiamo ma ci proviamo fino alla fine

Ci credete ancora alla Champions?

E molto difficile, non possiamo nasconderci, ma dobbiamo vincere tutte le partite e poi vediamo alla fine

Sull'abbraccio con la Nord dopo il gol:

Dopo tanti anni la Lazio mi è entrata nel cuore, è la mia squadra, adesso tifo e tiferò sempre per loro. Che sia qua o meno tiferò sempre Lazio ed è sempre un'emozione fare gol sotto la Nord

Su Tudor:

Tudor con la sua energia e la sua voglia di vincere sta facendo molto per noi, sono doti importanti. Siamo contenti, non possiamo pensare ad altro se non alla prossima partita e cercare di fare questi 6 punti che sono fondamentali

L'emozione dello scudetto '74

Gli eroi del '74 mi hanno dato la carica, sono stati un plus oggi

