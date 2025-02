Lazio-Monza, le formazioni ufficiali e le scelte di Baroni

Meno di un'ora e inizierà il match Lazio-Monza, 24sima giornata del campionato di Serie A. Una delle poche volte in cui gli undici biancocelesti erano prevedibili, anche in base alle prove tattiche avvenute nelle ultime sedute di allenamento a Formello. Le scelte di Marco Baroni sono state rese pubbliche in questi minuti con le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali

Lazio ( 4-2-3-1 ) Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castallanos. All. Marco Baroni.

La formazione del Monza

Monza ( 3-4-2-1 ) Pizzignacco, Izzo, Lekovic, Palacios, Pereira, Urbanski, Bianco, Martins, Ciurria, Mota, Ganvoula. All. Salvatore Bocchetti.