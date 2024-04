SETTORE GIOVANILE | Lazio, solo risultati positivi nel weekend

Si è concluso, quello tra sabato 13 e domenica 14 aprile, un fine settimana brillante per quanto riguarda il Settore Giovanile della Lazio. Infatti, per le squadre agonistiche che sono scese in campo, sono arrivati solamente risultati positivi: quattro le gare disputate, tre vittorie ed un pareggio.

Settore Giovanile, le gare dell'Under 18, Under 17, Under 15 e Under 14 biancocelesti

Come riporta il sito ufficiale della Lazio, sslazio.it, attraverso una nota, l’Under 18 di Francesco Punzi pareggia 1-1 contro la capolista Inter. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo con la rete di Zarate. Nella ripresa rispondono i biancocelesti con il solito Marinaj, sempre più capocannoniere della squadra. L’ottima prestazione dei ragazzi di mister Punzi permette alla Lazio di guadagnare un punto prezioso e di rimanere al quinto posto della classifica.

Le aquile classe 2007 di Marco Alboni espugnano il campo del Catanzaro 0-1. L’Under 17 fa rientro dalla trasferta calabrese con il bottino pieno ottenuto grazie alle rete di Polito. Per i biancocelesti rimane ancora accesa la speranza di raggiungere il quarto posto che significherebbe accesso alle finali.

I ragazzi di Giorgio Galluzzo, ormai qualificati matematicamente agli ottavi di finale, non si fermano. Nella penultima giornata della Regular Season, arriva la seconda vittoria consecutiva per l’Under 15, i biancocelesti si impongono sulla Salernitana con un netto 3-0. Mettono la firma sul match Clarizia, Terracina e Diori.

La squadra classe 2010 guidata da Tommaso Rocchi continua a volare ad ali spiegate. Alla 25^ giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio continua a difendere l’imbattibilità. Nella penultima giornata della Regular Season, i biancocelesti inanellano l’ennesima vittoria, la Lazio vince sul campo della Dreaming Football Academy 2-6. Entrano nel tabellino dei marcatori con un gol a testa Petronzi, Marinelli e Paludi, è doppietta per Umana, mentre un gol è autorete degli avversari.

Si conclude un weekend più che positivo per le giovani aquile della Prima Squadra della Capitale.

Settore Giovanile Lazio, tutti i risultati nel dettaglio

Under 18 Nazionali – 27^ Giornata

LAZIO-INTER 1-1

Marcatori:4’ pt Dilan Zarate (I), 9’st Marinaj (L)

LAZIO: Bosi, Ferrari, Ercoli (18’st Proromo), Barone, Bordoni, Silvestri, Farcomeni (42’st Gningue), Paolocci, Marinaj (42’st Urbano), Serra (45’st +1 Milano), Ilas.

A disp.: Gagliano (GK), Iorio, Reita, Di Venosa, Plutnik.

All.:Punzi.

INTER: Zamarian, Della Mora, Castegnaro, Zanchetta M., Garonetti, Maye, Venturini, Dilan Zarate (36’st Pinotti), Lavelli, De Pieri, Mosconi.

A disp.: Taho (GK), Sardella, Chiesa, Sotgia, Fois, Pavesi, Vanzulli, Zouin.

All.: Zanchetta A.

NOTE: 10’st espulso Paolocci(L)

Under 17 Nazionali -25^ Giornata

CATANZARO-LAZIO 0-1

Marcatori:25’st Polito (L)

CATANZARO: Madia, De Luca (34’st Lo Bello), Collaro, Ricca, Volpe (34’st Ramondino), Tassoni, Lucito (13’st Mac-Leeven), Curcio (34’st Romano), Popescu, Bruno (13’st Federico), Romeo (27’st Pisano).

A disp.: Raccioppoli (GK), Bruni, Vetrano.

All.:Salerno.

LAZIO: Mazzu, Ciucci, Trifelli, Pernaselci, Scuto, Battisti, Curzi (23’st Polito), Santagostino, Fitto (1’st Lauri), Fazio (34’st Mocci), Miconi (11’st Canali).

A disp.: Maioli (GK), Muzi, Napolitano, Mazzara, Cangemi.

All.:Alboni.

Under 15 Nazionali - 25^ Giornata

LAZIO-SALERNITANA 3-0

Marcatori:22’pt Clarizia (L), 15’st Terracina (L), 40’st Diori (L)

LAZIO: Quadrelli, Iovane (36’st Diori), Ferrante (28’st Dimaggio), D’Agostino (1’st Bellissima (36’st Berni Canani), Agrifoglio, Miloiu, Florio, Palancica, Clarizia (12’st La Grutta), Martellucci (28’st Cappuccini), Materazzi (12’st Terracina).

A disp.: Patarini (GK).

All.:Galluzzo.

SALERNITANA: Marino, Fabotti (34’st Cirillo), Galiano (20’st Volpe), Massa, Russo, Giudice, Paolillo, Nappi, Lauria, Tufo (34’st Tucci), Sepe (20’st Fabozzi).

A disp.: Sorrentino (GK), Carpentieri, De Santis, Navarro, Petrizzo.

All.: Cerrato.

Under 14 Regionali Eccellenza -25^ Giornata

DREAMING FOOTBALL ACADEMY-LAZIO 2-6

Marcatori: 7’pt, 31’st Umana (L), 14’ pt aut. Semenzato (DF), 26’pt Petronzi (L), 35’pt Dulhac (DF), 15’st Taddei (DF), 35’st Marinelli (L), 35’st +2’ Paludi (L)

DREAMING FOOTBALL ACADEMY: Semenzato (15’st Taffo GK), Berberi, Oppo, Dulhac (10’st Tognoloni), Avallone, Greco Mar., Greco Matt. (13’st Verrelli (20’st Colombo)), Bellantoni (24’st Ranieri), Iannuzziello (10’st Taddei), Minucci (34’st Bonacci), Lazri.

A disp.: Perazzetti, Schiavoni.

All.: Masi.

LAZIO: Capasso (1’st Cau GK), Perandini, Bartoletti, Pacolini (13’st Tosi), Cianchetti (24’st Spadoni), D’Innocenti (1’st Rizzo), Petronzi (13’st Paludi), Berini, Ionta (24’st Schettini Ambrosio), Bocchino (13’st Marinelli), Umana.

A disp.: Massarut, Pelle.

All.: Rocchi.