Torna ad allenarsi la Lazio, non si vedono i titolari: le ultime da Formello

Torna ad allenarsi la Lazio dopo la forte batosta subita giovedì sera con la semifinale di Europa League sfiorata con un dito e sfuggita solo dopo la lottera dei rigori. Sono sei le partite che mancano da qui a fine stagione e Baroni ha il compito di risollevare presto il morale della squadra per riprendere il cammino in campionato già da lunedi con la Lazio che volerà a Genova per sfidare la squadra di Patrick Vieira.

Non si vedono i titolari

Questo pomeriggio sul rettangolo di gioco del Centro Sportivo di Formello non sono scesi in campo tutti i titolari che hanno sfidato i norvegesi giovedi con Baroni che ha avuto dunque a disposizione solo metà rosa. Oltre ai titolari non si sono visti Gigot e Tavares, alle prese con il settimo infortunio da inizio stagione, oltre al lungodegente Patric.

Domani la rifinitura

Nessuna indicazione tattica dunque in vista del Genoa con Baroni che nella rifinitura di domani avrà le idee più chiare su quello che sarà lo scacchiere tattico anti-rossoblù. Probabilmente ci saranno dei cambi con alcune seconde linee che si candidano ad una maglia da titolare per far tirare il fiato a chi ha faticato giovedi contro il Bodø.