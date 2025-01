Ranking UEFA club Lazio: posizione e classifica aggiornata

Ranking UEFA club, la Lazio consolida la propria posizione grazie a un percorso convincente in Europa League. Le sei vittorie in sette partite non solo hanno garantito la qualificazione anticipata agli ottavi di finale con un turno di anticipo, ma hanno anche portato un miglioramento in classifica, regalando alle aquile un primo posto provvisorio nel girone. Il recente aggiornamento del ranking UEFA, che include i bonus della sesta giornata di Champions, Europa League e la quinta di Conference League, vede ora la squadra allenata da Marco Baroni al 25° posto.

Come viene calcolato il ranking UEFA per club

Il cammino biancoceleste in questa stagione ha già fruttato 11 punti, con l'opportunità di guadagnarne ulteriori nelle prossime due partite del girone. Nella scorsa stagione, i biancocelesti avevano raccolto 18 punti di coefficiente con 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, migliorando i 17 ottenuti nel 2020/21.

Lazio e il ranking UEFA: risultati, numeri e opportunità

Il ranking UEFA viene calcolato sommando i risultati degli ultimi cinque anni (dal 2020/21 al 2024/25), senza più includere il punteggio della Federazione del Paese, che ora serve solo in caso di parità o se il coefficiente della squadra è inferiore. Ogni vittoria in Europa League vale 2 punti, i pareggi ne assegnano 1, mentre il passaggio del turno come prima del girone porta un bonus di 4 punti. Dagli ottavi in poi, ogni turno superato aggiunge un ulteriore punto.

Un buon posizionamento nel ranking UEFA è fondamentale per affrontare sorteggi più agevoli nelle competizioni future, oltre a rappresentare un indicatore importante della crescita del club a livello europeo.