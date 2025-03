Nations League | Le formazioni ufficiali di Germania-Italia: la scelta su Zaccagni

Pochi minuti e al Signal Iduna Park di Dortmund andrà in scena la sfida di ritorno tra Italia e Germania valida per i quarti di finale di Nations League. Tre giorni fa gli Azzurri di Spalletti si sono visti rimontare dai rivali tedeschi uscendo sconfitti da San Siro per 1-2 e questa sera si proverà a ribaltare le sorti per andarsi a giocare le semifinali a giugno ed evitare la Norvegia nei gironi di qualificazione al Mondiale 2026.

Poco fa sono state diramate le formazioni ufficiali di Azzurri e tedeschi per il ritorno di Nations League, queste le scelte di Nagelsmann e Spalletti:

La formazione ufficiale della Germania (3-4-2-1)

Baumann; Schlotterbeck, Rudiger, Tah; Kimmich, Stiller; Goretzka, Mittelstadt; Sané, Musiala; Kleindienst. CT Nagelsmann.

La formazione ufficiale dell'Italia (3-5-1-1)

Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. CT Spalletti.