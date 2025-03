Nations League | Germania-Italia: 3-3, gli Azzurri rimontano tre gol ma non basta

L'Italia sfiora l'impresa a Dortmund andando sotto di tre gol nel primo tempo e riuscendo a recuperare lo svantaggio nella seconda frazione di gioco. Pesanti le proteste per un rigore in favore dell'Italia prima assegnato e poi negato dopo il consulto al VAR, che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. La squadra di Spalletti paga una prima frazione di gioco totalmente disattenta dove subisce anche un gol umiliante, mentre nel secondo tempo avrebbe forse meritato addirittura miglior sorte.

Germania-Italia 3-3

Depositphotos

Primo tempo da incubo quello della formazione targata Luciano Spalletti che dopo i primi 45' si ritrova sotto 3-0 al Signal Iduna Park di Dortmund. Il gol su rigore di Joshua Kimmich dopo 30' sblocca le marcature, Donnarumma intuisce l'angolo ma non basta; dopo appena sei minuti a causa di una vera e propria amnesia difensiva, al limite dell'imbarazzante, Musiala raddoppia per la Germania con Kimmich che batte velocemente un corner sfruttando la disattenzione dei calciatori Azzurri che erano fermi a parlare tra loro e riorganizzarsi. Al 45' Kleindienst segna il terzo gol tedesco, assegnato dopo che l'orologio dell'arbitro Marciniak ha vibrato mostrando la goal line technology.

Nella ripresa la Germania si siede un po' ed esce fuori l'Italia che grazie a Moise Kean torna a contatto con i gol al 49' e 69'. Al minuto 74 l'arbitro assegna un calcio di rigore in favore dell'Italia per un fallo di Klostermann su Di Lorenzo, ma dopo una revisione al VAR il penalty viene rimosso, restano forti dubbi per il rigore negato perché il contatto sembra esserci e poteva essere un'importante sliding doors del match. Al 93' è Raspadori che su rigore pareggia i conti, ma il risultato dell'andata condanna l'Italia, a passare è la Germania.

Il girone di qualificazione ai Mondiali dell'Italia

Venendo eliminata ai quarti di finale dalla Germania, l'Italia dice addio alla Nations League ma la doppia sfida contro i tedeschi sancisce anche i posti vacanti nei gironi di qualificazione ai Mondiali con gli Azzurri che vengono inseriti nel girone a 5 squadre completando il quintetto insieme a Norvegia, Israele, Estonia, Moldova.