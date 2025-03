Juventus, ufficiale il nuovo allenatore: il comunicato

La Juventus ha ufficializzato un nuovo cambio alla guida tecnica della squadra: Igor Tudor è stato nominato nuovo allenatore.

Con un breve comunicato diffuso attraverso i canali ufficiali del club, la società bianconera ha annunciato anche l’esonero di Thiago Motta, segnando così la fine della sua avventura sulla panchina juventina.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.