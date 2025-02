Durante la fase di calciomercato invernale, Cesare Casadei, ex mediano del Chelsea, ha fatto puntare tutti i riflettori su di lui. L'emergenza a centrocampo, della squadra biancoceleste, ora aumentata dal prestito di Castrovilli, ha condotto la dirigenza della Lazio a cercare di far vestire a Casadei la maglia biancoceleste. Una speranza che è stata spenta dal Torino, il quale è riuscito ad introdurre Casadei nella propria rosa. Una trattativa molto lunga e nella quale si pensava che il futuro del mediano potesse essere nella Lazio, tuttavia, è stato il Toro a mandare in rete il pallone decisivo per vincere la partita.

Torino-Casadei: la trattativa

Il centrocampista Cesare Casadei diventa ufficialmente un membro della rosa del Torino, infatti, il calciatore ha firmato un contratto con il Toro fino al 30 giugno 2029. Per l'acquisto del mediano, la squadra, ha pagato la cifra di 15 milioni, inoltre, il 25% di una qualsiasi rivendita andrà direttamente nelle casse del Chelsea Football Club.

Il comunicato del Torino

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Chelsea Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cesare Casadei. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

