Dopo le dichiarazioni di Ciro Immobile al margine dell'evento ‘Circolo Due Ponti’, sono arrivate quelle del suo agente, Alessandro Moggi, che ha parlato del futuro del suo assistito. Queste le sue parole

Io non parlerei di una flessione, ma di una stagione che non ha avuto i numeri della precedente. Ricordo che già qualche anno fa che aveva avuto un anno non brillante e quello dopo ne ha fatti 30. Ci sono stagioni in cui per diversi motivi non si riesce a essere così performanti, ma Ciro ha dimostrato e dimostrerà ancora di essere un campionissimo, mi aspetto e si aspetta anche lui di fare numeri straordinariamente importanti. Sono mancati quest'anno, come quelli della Lazio