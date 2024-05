Dopo il pareggio tra Inter e Lazio e la vittoria della Roma contro il Genoa, quest'oggi alle 18:30 è andato in scena il posticipo tra Salernitana e Verona. Gara importantissima per i scaligeri in chiave salvezza, i padroni di casa invece giocano l'ultima partita all'Arechi in Serie A. Questa sera sarà Bologna-Juventus a chiudere questo turno di campionato.

Salernitana-Verona

Dominio degli ospiti nel primo tempo che trovano il vantaggio prima con Suslov, che da fuori area trova un gran gol, e poi con Folorunsho che allo scadere porta il Verona sul doppio vantaggio. Nella seconda frazione di gara i scaligeri vanno vicini al 3-0 con Noslin che però spreca tutto davanti al portiere. La Salernitana accorcia le distanze nel finale con Maggiore ma non basta, il Verona vince all'Arechi e conquista la salvezza.