Mirra: "Il calendario? Sulle prime 5 gare, 4 sono alla portata, poi c’è il derby"

Il calendario di Serie A ha portato molte sorprese, una di queste è il derby tra Lazio e Roma in programma alla 4a e alla 37a giornata di Campionato, precisamente il 21 settembre e il 17 maggio. Riguardo al calendario e al ritorno del mister Maurizio Sarri si è espresso Vincenzo Mirra ai microfoni di Radiosei.

Devi solo avere la fortuna di incontrare le squadre in un momento di scarsa forma. Penso all’Atalanta di quest’anno: per un breve periodo in casa perdeva sempre.

Credo sia soddisfacente anche se il Como alla prima non sarà semplice, non parliamo di una provinciale. Sulle prime 5 gare, 4 sono alla portata, poi c’è il derby. Pensando alle ultime cinque, con due neopromosse come Pisa e Cremonese che potrebbero vedere già segnato il loro destino. Poi Inter e Roma te le giochi. Tu devi vincere le gare alla tua portata. La Lazio pareggia a San Siro con l’Inter per poi crollare in casa col Lecce.