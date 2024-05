Vecino nel post partita: "Volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi. Su Tudor..."

Intervenuto nel post partita di Lazio-Empoli ai microfoni di Dazn, l'autore del secondo gol, Mati Vecino, ha commentato la vittoria per 2-0 maturata sul prato dell'Olimpico e che proietta la Lazio a quota 59. Grazie a questi tre punti, la squadra ha aritmeticamente staccato un pass per una partecipazione nelle coppe europee della prossima edizione. Queste le parole del centrocampista ex Inter:

Sulla partita:

Oggi era una bella festa per i nostri tifosi, volevamo regalare una vittoria ma non era facile. L'Empoli è una squadra dura, abbiamo sofferto un po' ma siamo riusciti a vincere. Cerco di dare sempre il mio contributo, sono contento a livello personale, è la stagione in cui ho fatto più gol e spero di farne ancora

Su Tudor:

Il mister mi carica, ha forza emotiva. In quel momento sei concentrato a fare bene le cose, cercando di entrare il più veloce possibile in partita e non è sempre facile

Sull'Inter:

Sempre bello tornare a San Siro. L'inter ha fatto un campionato straordinario, hanno meritato e sono stato benissimo cinque anni a Milano. Noi dobbiamo fare la nostra partita e vogliamo entrare in Champions. Ce la metteremo tutta

