Serie A | L'Hellas stecca il matchpoint, il Sassuolo con lo spettro della B

Sono da poco terminate le due sfide delle ore 15:00 di questa domenica 12 maggio, valevoli per la 36° giornata di Serie A Tim. Dopo il match tra Lazio ed Empoli delle 12:30 e vinto 2-0 dai biancocelesti, si sono disputate Genoa-Sassuolo e Hellas Verona-Torino, due sfide di grandissima valenza in ottica salvezza.

Hellas-Torino

La partita è tesissima, con l'Hellas che in caso di vittoria sarebbe praticamente salva. I padroni di casa infatti partono subito forte, cercando di aggrappare i 3 punti. Il match però, risulta al termine dei primi 45' abbastanza noioso e stabile sullo 0-0. La ripresa inizia subito con tanti cambi, 3 per parte, e l'Hellas trova il gol che sembra portare alla permanenza in Serie A con Swiderski al 67'. Quando ormai la partita sembrava essere indirizzata in favore dei gialloblù, Zanos Savva, alla prima presenza in Serie A e Pietro Pellegri ribaltano in poco più di 10 minuti il risultato. Uno-due del Torino fulmineo, che al 67' e all'83' completa la rimonta che fa terminare la partita 1-2 in favore dei granata. La partita sul finale si innervosisce ed Henry, attaccante degli scaligeri, viene espulso.

L'Hellas non vede la luce in fondo al tunnel, anzi, tiene tutti i giochi aperti rimanendo al 14° posto a quota 34 e mantenendo un vantaggio di 4 punti dall'Udinese terzultimo, con i friulani impegnati domani a Lecce. Il Torino sale a quota 50 stabile al 10° posto.

Genoa-Sassuolo

La partita vede il Sassuolo passare in vantaggio grazie un rigore di Pinamonti. Un gol per i neroverdi che poteva essere determinante, visto che la squadra è penultima in classifica e ha l'obbligo di vincere. Nella ripresa il Genoa la ribalta in 5 minuti, prima con Badelj e poi con l'autorete di Kumbulla, regalando la vittoria ai Grifoni e condannando il Sassuolo a un finale di stagione infuocato. Gli emiliani rimangono fermi al penultimo posto con 29 punti, ma con le sconfitte di tutte le dirette concorrenti quali Cagliari, Empoli, Hellas e Frosinone, può ancora credere a una salvezza ormai insperata. Il Genoa supera il Monza portandosi a 46 punti.