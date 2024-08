SERIE A | Slitta la chiusura del calciomercato: ecco tutti i dettagli

Con il ritorno sempre più vicino della Serie A, siamo arrivati anche nell'ultimo mese della sessione estiva di questo calciomercato. Nel caso specifico, la Lazio sta vivendo un vero e proprio cambiamento con la vecchia guardia formata da Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson che ha salutato. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, La Lega avrebbe deciso di far slittare la chiusura del calciomercato. Ecco tutti i dettagli

La decisione della Lega di far slittare di qualche ora l'ultimo giorno di calciomercato

Come riportato da Michele Criscitiello sul suo profilo X, la Lega avrebbe deciso di prolungare l'ultimo giorno di mercato, in programma il 30 agosto, spostando l'orario di chiusura dalle 20:00 alle 24:00. Il giornalista ha fatto notare che mentre si chiuderanno le trattative, a Bergamo si starà giocando Atalanta-Inter (fischio d'inizio in programma alle ore 20:45).

Il tweet di Michele Criscitiello