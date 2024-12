Lazio-Inter, la Nord ricorda Mihajlovic: la dedica

A due anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Sinisa Mihajlovic è più forte che mai. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Inter, la Nord ha ricordato il biancoceleste con uno striscione.

Lo striscione per Mihajlovic

“Sinisa per sempre” è il messaggio scritto dalla Nord. In sottofondo intanto un video comparso sugli schermi dell'Olimpico che ha ripercorso i gol e le vittorie di Sinisa con la maglia della Lazio.

L'affetto dei laziali per Sinisa

Amato per le gesta in campo, ma soprattutto per l'uomo che è stato: Sinisa Mihajlovic farà per sempre parte della storia della Lazio e il suo nome resterà per sempre inciso nel cuore dei tifosi.