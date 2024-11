Monza-Lazio, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie il 4-3-3

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Monza-Lazio, match valido per la 12ª giornata di Serie A Enilive. I biancocelesti di Baroni si presentano forti di 9 vittorie nelle ultime 10 uscite stagionali, ma potrebbero risentire delle fatiche dell'ultima sfida europea con il Porto, oltre che a presentarsi all'appuntamento di oggi come 7° impegno in appena 23 giorni. L’obiettivo è chiudere al meglio questo ciclo intenso di partite, per sfruttare poi la sosta-nazionali per ricaricare le pile, fisiche e mentali. Oggi l'ostacolo è il Monza dell'ex Nesta, una squadra che, pur avendo avuto un avvio di stagione complicato, in casa si è dimostrata capace di mettere in difficoltà Roma e Inter con un gioco compatto e forte nelle ripartenze, strappando un pareggio con entrambe. Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori:

