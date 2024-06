Euro2024 | Pareggiano Slovenia e Danimarca: al Neckarstadion finisce 1-1

Non vanno oltre il pari Slovenia e Danimarca: al Neckarstadion di Stoccarda la prima partita del Girone C termina sul punteggio di 1-1, con i danesi che si sono fatti recuperare nel secondo tempo.

La partita: Eriksen illude, Janza la recupera

I biancorossi, allenati da Kasper Hjulmand e tecnicamente superiori rispetto alla Slovenia, cercano di imporre sin dall'inizio la propria forza, mantenendo il pallino del gioco e trovando la via del gol al 24' del primo tempo grazie a Eriksen. Il trequartista del Manchester United, con un passato all'Inter, chiude così il "cerchio" 1.100 giorni dopo quel Danimarca-Finlandia del 12 giugno 2021, quando un arresto cardiaco in campo aveva stravolto la sua vita. Oggi, Eriksen segna il primo gol della Danimarca ad Euro 2024, scrivendo una storia incredibile.

Nel secondo tempo, salgono in cattedra gli sloveni, che dal 65' iniziano a spingere con insistenza. Al 76' Sesko, l'attaccante del Lipsia, colpisce un palo incredibile e, un solo minuto dopo, il terzino Janza trova un gol molto bello (ma fortunato perché deviato) con un missile terra-aria da fuori area che sorprende il portiere danese Schmeichel. Nonostante per gran parte della partita la Danimarca abbia avuto le occasioni per raddoppiare, è la Slovenia a sfiorare la vittoria nel finale con Sporar e Karnicnik, senza però trovare la via della rete.

Depositphotos

Cosa succede nel Girone C

Un punto amaro per la Danimarca, che nonostante le tante occasioni per raddoppiare si fa raggiungere nel finale, complicando il proprio percorso nel Girone C. In attesa di Inghilterra-Croazia questa sera, la partita che concluderà questa prima manche del girone, Danimarca e Slovenia raccolgono un punto ciascuna.