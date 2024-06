Euro2024 | Bellingham trascina l'Inghilterra alla vittoria contro la Serbia: finisce 1-0 alla Veltins-Arena

Alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04, è andata in scena l'attesissima sfida tra Inghilterra e Serbia, che ha concluso la prima manche di partite del Girone C. Dopo le tensioni tra tifosi nel pre-match, sfociate in violenti scontri, la Nazionale inglese è riuscita a portarsi a casa la partita grazie a una rete nel primo tempo dell'uomo del momento: Jude Bellingham. Per Milinković-Savić e compagni, che hanno lottato fino alla fine per trovare il pareggio, resta un grande rammarico dopo un'ottima prestazione, in cui è mancato solo il gol.

Depositphotos

La partita:

L'Inghilterra, che sulla carta è una delle squadre favorite alla vittoria finale, parte subito forte grazie alla rete della stella Bellingham al 13' minuto: inserimento imperioso in area avversaria, colpo di testa a tu per tu con il portiere serbo Rajković e gol, 1-0. Un esordio niente male a Euro 2024 per il ventenne in forza al Real Madrid, che si presenta ai tifosi dei Three Lions nel migliore dei modi. La Serbia sembra in balia della strapotenza inglese, che va vicino al raddoppio con Walker, ma regge l'urto e si va all'intervallo sul risultato di 1-0.

Nel secondo tempo la situazione si inverte, con Milinković-Savić e compagni che entrano in campo più determinati e alzano i giri del motore. Nell'arco dei secondi 45 minuti, i ragazzi allenati da Dragan Stojković si rendono pericolosi con regolare frequenza: l'attaccante juventino Vlahović è uno dei più attivi, prima mettendo una palla rasoterra insidiosa su cui nessuno arriva, e poi con un tiro potente su cui Pickford ci mette i guantoni. Tra i due eventi, Mitrović si fionda su una palla vagante nell'area britannica, ma non riesce a ribadirla in rete. La manovra serba è più decisa e la Nazionale allenata da Southgate appare in difficoltà per tutto il secondo tempo, non riuscendo a fraseggiare e rimanendo schiacciata nella propria area, salvo l'occasione sporadica di Kane che colpisce una traversa dopo un bel colpo di testa.

La situazione nel girone C

Nonostante più di qualche difficoltà, l'Inghilterra trova una vittoria importantissima, confermando la forza del parco giocatori che ha a disposizione: unica nota negativa, la difesa (compreso il portiere Pickford) è apparsa più che perforabile e ha mostrato diverse insicurezze, soprattutto nel secondo tempo. In virtù del pareggio nel pomeriggio tra Slovenia e Danimarca, nel girone C ora a comandare è proprio l'Inghilterra, che si porta a 3 punti, mentre ultima è la Serbia con 0.