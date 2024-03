Lazio-Juventus, ricordato Barone con un minuto di silenzio: fischi dei tifosi bianconeri

All'Olimpico sta andando in scena Lazio-Juventus, gara valida per la 30esima giornata di Serie A Tim. Come in tutti i campi di A, anche a Roma è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del dirigente della Fiorentina Joe Barone, venuto a mancare prematuramente pochi giorni fa.

FISCHI DURANTE IL MINUTO DI SILENZIO PER JOE BARONE

Durante il minuto di raccoglimento, buona parte dei tifosi della Juventus, hanno fischiato mentre una sparuta minoranza ha invitato gli altri a smetterla, per onorare il minuto di silenzio.