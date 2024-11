Lazio, Dele-Bashiru rischia di saltare la gara contro il Rwanda: il motivo

I calciatori biancocelesti impegnati con le rispettive Nazionali

Il grande lavoro sin qui della Lazio targata Marco Baroni sta dando i suoi frutti anche ad alcuni singoli: in questa sosta delle Nazionali, sono ben undici i calciatori biancocelesti convocati dai rispettivi allenatori. Nella giornata di ieri ha spiccato la prestazione di Rovella contro il Belgio, Guendouzi invece è stato tenuto in panchina per tutta la gara. Al rientro, la Lazio affronterà il Bologna e servirà lo sforzo di tutti quanti per mantenere questo livello, sia in campionato che in Europa.

Nella giornata di ieri ha giocato anche la Nigeria di Dele-Bashiru che ha pareggiato per 1-1 contro il Benin: il centrocampista della Lazio non ha preso parte alla partita ed è rimasto in panchina. Nelle ultime ore, sono arrivate delle novità dalla Nigeria sulle sue condizioni fisiche.

