Il Lione è provvisoriamente retrocesso in Ligue 2: il motivo

Il Lione è retrocesso momentaneamente in Ligue 2: il motivo

E' una notizia che è arrivata circa un'ora fa e ha del clamoroso: il Lione è stato retrocesso provvisoriamente in Ligue 2. La decisione è stata presa dalla Direzione Nazionale del Controllo di Gestione e, se la situazione finanziaria del club non verrà risolta, a fine stagione l'OL retrocederà automaticamente in Ligue 2 nonostante i francesi occupano attualmente il quinto posto della classifica.

Depositphotos Lione

Mercato bloccato nella sessione invernale

Come riportato da l'Equipe, il Lione subirà anche il blocco del mercato per la sessione di calciomercato invernale. In un recente comunicato, la squadra francese aveva reso pubblico un debito finanziario di 505,1 milioni di euro. Situazione difficile per l'OL che dovrà fare a meno di diversi calciatori: in estate era girata la voce di un interessamento della Lazio per Cherki, chissà se la situazione si svilupperà tra gennaio e febbraio.