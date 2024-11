Cds | Boulaye Dia ancora fondamentale: la scelta di mercato della Lazio si rivela un vero e proprio affare

Ieri sera la Lazio contro il Cagliari ha portato a casa l‘ottava vittoria utile tra campionato ed Europa, la terza di fila in serie A dopo l’ingiusta sconfitta contro la Juventus a metà ottobre. Nessuno pensa più alla partita di Torino ma solo ai punti raccolti finora, 22 per la precisione, che permettono di rimanere legati alle posizioni più prestigiose della classifica e a soli tre punti dal primo posto (posizione detenuta, in solitaria, dal Napoli). Nella Lazio attuale, tra titolari e subentrati, sono tutti importanti, come ribadito dallo stesso allenatore, ognuno può contribuire al risultato della squadra e si deve sentire fondamentale per l’obiettivo comune. Questa mentalità è stata impressa soprattutto ai ragazzi nuovi, arrivati quest’estate a sostituire nomi importanti della storia della Lazio, uno tra tanti, Boulaye Dia.

Dia alla Lazio

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante senegalese, arrivato quest’estate alla Lazio, ha reso l’addio di Immobile molto meno scomodo e complicato da gestire. Dia si è dimostrato decisivo fin dalle prime partite e dal primo goal siglato contro il Milan a fine agosto, quello di ieri sera è il quarto della stagione realizzato in soli due mesi alla Lazio, quattro goal erano stati realizzati in tutta la stagione l’anno scorso alla Salernitana. Due anni fa, dopo aver realizzato 16 reti nel suo primo campionato italiano, il valore di Dia si aggirava intorno ai 25 milioni con una lunga fila di estimatori pronti a prenderlo. La Lazio quest’anno se lo è aggiudicato “soltanto” a 11 milioni, cominciando a pagarlo tra due anni con un’astuta operazione di mercato, funzionale alla Lazio e alla società. La scelta su Dia si rivela un affare anche perché il calciatore, a parte l’ultima stagione difficile a Salerno, vanta 4 presenze e 1 goal con il Senegal al Mondiale in Qatar, le molte reti in Ligue 1 con il Reims, la felice esperienza nella Liga con il Villarreal con cui ha segnato anche nella semifinale di Champions contro il Liverpool. La sua carriera è riprova del fatto che il calciatore sia abituato a certi ambienti e a molte responsabilità, si tratta, quindi, di un profilo perfetto per gli ambiziosi progetti futuri della Lazio.

