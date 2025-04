Bodo/Glimt, iniziata la rifinitura all'Olimpico - FOTO

Alla vigilia del match di ritorno tra Lazio e Bodo/Glimt, in programma domani, 17 aprile, alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, valevole per i quarti di finale di Europa League, il tecnico del club norvegese, Kjetil Knutsen, e un calciatore tesserato hanno presentato la sfida contro i biancocelesti in conferenza stampa allo Stadio Olimpico. Dopo le dichiarazioni rilasciate, la squadra di Knutsen si è spostata in campo per la consueta rifinitura pre match.

Lazio-Bodo/Glimt: le immagini e i video dell'allenamento

Bodø Glimt - LazioPress





I video dell'allenamento