Il derby della Capitale di domenica ha attirato su di sé l'attenzione soprattutto per ciò che è avvenuto al di fuori dello stadio e non per le gesta dei protagonisti in campo. Gli scontri avvenuti nelle ore precedenti al fischio d'inizio hanno portato il Viminale ad optare per severe sanzioni da comminare alle due società vietando le trasferte alle rispettive tifoserie per le successive tre partite, ovvero fino a fine stagione.

La Lazio aveva già messo in vendita i biglietti per la trasferta contro il Genoa ed in un comunicato ha specificato che nelle prossime ore verranno comunicate modalità e tempi per il rimborso dei biglietti già acquistati. Per i residenti nella regione Lazio non sarà possibile nemmeno acquistare biglietti negli altri settori degli impianti che ospiteranno la squadra di Baroni fino al termine del campionato, mentre una volta che saranno annullati i biglietti e spediti i rimborsi i residenti delle altre regioni tranne il Lazio potranno acquistare tagliandi negli altri settori ma non nei settori ospiti che resteranno chiusi.

Tifosi Lazio - IPA

Il comunicato della Lazio