Probabili formazioni di Italia-Germania: Zaccagni e Rovella tra i titolari?

Stasera la Nazionale italiana scenderà in campo per una nuova sfida di Nations League. La partita Italia-Germania si disputerà allo stadio di San Siro e il ritorno è fissato domenica 23 a Dortmund. Il quarto di finale della competizione e ovviamente la porta d’accesso alla Final Four di giugno in casa nostra che avverrà se saremo capaci di passare questo barrage con i tedeschi. Si tratta anche del primo bivio sulla strada delle qualificazioni al mondiale del prossimo anno, competizione dalla qualità d’Italia non può rimanere fuori per la terza volta consecutiva. In casa Lazio, i due convocati sono Zaccagni, capitano numero 10, e il centrocampista Rovella, alla sua seconda convocazione in carriera. Spalletti ha avuto modo di apprezzare entrambi e chissà che stasera non dia una chances dal primo minuto a qualcuno di loro, intanto è possibile osservare quelle che sono le sue prime idee sui probabili 11 titolari stasera.

Rovella e Zaccagni

Zaccagni, nelle ultime ore, ha riportato alcuni fastidi al pube, motivo per cui la sua titolarità è piuttosto incerta tant’è che il ct. ha affermato a riguardo: “Non sta bene ed è tutto da valutare“. Diverse la situazione per Rovella che, molto probabilmente, inizierà dal primo minuto la partita della quale comanderà le operazioni del centrocampo azzurro, essendo considerato dal ct. “più regista” di Casadei.

Depositphotos

Probabili formazioni Italia-Germania

Italia

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Tonali, Rovella, Udogie; Kean, Raspadori. Ct: Spalletti

Germania

Germania (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. Ct: Nagelsmann.