Nazionale, Zaccagni a rischio stop? Le condizioni del biancoceleste in ritiro

Stasera si disputerà Italia-Germania, sfida per i quarti di Nations League che avrà luogo allo stadio di San Siro di Milano e che vede fissato il ritorno a domenica 23 a Dortmund. Tra i biancocelesti convocati c’è il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, richiamato dal ct Spalletti dopo le ottime prestazioni dell’ultimo periodo con l’aquila sul petto, da capitano e con la maglia numero 10: tutti elementi che mostrano un vero e proprio leader di cui la nostra Nazionale non si può privare.

Zaccagni infortunato?

Partito nella giornata di domenica, Zaccagni si sta allenando, insieme al compagno biancoceleste Rovella e agli altri azzurri, nel centro sportivo di Appiano Gentile a Milano, in vista della sfida di stasera proprio nel capoluogo lombardo. Come riporta Il Messaggero, in questi giorni, il numero 10 ha riscontrato alcune dolori nella zona del pube tanto è che ieri non ha svolto la consueta rifinitura prevista. Gli esami hanno tolto ogni doppio: nulla di grave da far tornare Zaccagni a Roma. Per adesso, il calciatore rimarrà a disposizione di Spalletti e, molto probabilmente, se non titolare, nel corso della partita verrà schierato in campo per mostrare tutto il suo talento e dare un contributo alla Nazionale. Il fastidio al pube andrà comunque tenuto sotto controllo in ottica della ripresa del campionato e della sfida che attende la Lazio contro il Torino lunedì 31 marzo. Inoltre, occorre Non dimenticare il grande sforzo fisico impiegato dai biancoceleste e da Zaccagni in questo intenso periodo di partite di club e che sicuramente incidono sul fisico dei calciatori.

Depositphotos

L’importanza della partita di stasera

Una sfida importantissima che permetterebbe all’Italia di piazzarsi tra le migliori nazionali della Final Four, fase finale della competizione il cui prestigio è dato soprattutto dal vantaggio che offre in vista dei sorteggi per il mondiale. D’altronde, l’Italia non può permettersi, per la terza volta consecutiva, di mancare la qualificazione al mondiale e, di conseguenza, avere un pass privilegiato ai sorteggi sarebbe un grandissimo vantaggio nell’ottica di fare un grande percorso.