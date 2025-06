Lazio: grande novità del ritiro del club biancoceleste precampionato

Grandi novità in arrivo per le aquile, infatti, dopo aver dolorosamente salutato il mister Marco Baroni ed aver gioito per l'arrivo dell'ex tecnico Maurizio Sarri, di cui manca soltanto la firma sul contratto, la rosa biancoceleste si prepara ad affrontare un altro cambiamento, che riguarda il ritiro precampionato.

Ritiro Lazio: grande cambiamento per le aquile

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo aver abbandonato la sede di Auronzo di Cadore, dove dall'anno 2008 si svolgeva la preparazione estiva, il ritiro precampionato si terrà a Formello, che comincerà il 14 luglio. È stata stabilità anche la data del test con l'Avellino, vale a dire il 26 luglio a Frosinone, mentre per le due amichevoli a Istanbul, contro il Fenerbahce e il Galatasaray, deve ancora essere decisa una data, inoltre, ad agosto dovrebbe esserci un amichevole in Inghilterra.

Nella pagina successiva il contratto e lo staff di Sarri