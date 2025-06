E penso a te: ultimo giorno per l'evento della Lazio, tutte le informazioni

Oggi è l'ultimo giorno per partecipare all'evento “E penso a te”, in onore dei 125 anni della polisportiva Lazio. La mostra, presentata per la prima volta il 9 gennaio, data di nascita della Società, al comune di Roma, dal 31 maggio ad oggi si sta svolgendo a Tivoli ed in seguito si trasferirà a Vico. L'evento, inoltre, è curato dalla Lazio, dai tifosi e dalle associazioni locali, con l'aiuto del museo www.maglielazio.it e del centro studi nove gennaio millenovecento.

E penso a te: l'evento della Lazio

Evento Lazio - Whatsapp

E penso a te: le informazioni sull'evento

Per omaggiare i colori biancocelesti, che si ispirano al cielo e alla Grecia, come voluto dai fondatori, in questi giorni sono state coinvolte tutte le associazioni sportive locali, infatti, tra la piazza Garibaldi e l'anfiteatro Bleso si è potuto assistere ad eventi di rugby, atletica, karate, pallacanestro ed anche a subbuteo e tiro a segno, mentre oggi alle ore 15-16 gli spettatori potranno ammirare i paracadutisti. Oltre a ciò, sarà possibile incontrare il nuovo falconiere Juan Marcos insieme alla nuova aquila, che prenderà il posto di Olympia ma alla quale ancora non è stato dato un nome. La mostra, ad ingresso gratuito, invece, si svolgerà alle scuderie estensi, dove si potranno ammirare i cimeli del periodo del Presidente Cragnotti, la maglia del 1935, il pallone di Piola, la bicicletta di Fausto Coppi ed altri reperti di coloro che hanno segnato la storia di questa amata ed eterna polisportiva, conosciuta con il nome di Lazio.