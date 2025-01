Lazio, si rischia di dover rinunciare al volo dell’aquila Olympia: la situazione

Mentre la Lazio si sta preparando alla trasferta contro il Verona, uno spiacevole evento ha colpito tutto il mondo biancoceleste, ma soprattutto il cuore della tifoseria. In questi giorni, lo storico falconiere spagnolo Juan Bernabè, amatissimo da grandi e piccoli e presente ad ogni partita casalinga per far volare l’aquila Olympia nel cielo dell’Olimpico, sta facendo parecchio discutere con le sue dichiarazioni sui social riguardo ad un intervento chirurgico svolto a Roma.

La situazione Bernabè

La Lazio questa volta non ci sta e non lascia correre le dichiarazioni del falconiere negli ultimi giorni, ritenute assolutamente non in linea con l’etica della società. Lo spagnolo si è lasciato andare ad un post social troppo esplicito, condito da dichiarazioni altrettanto hard. In particolare, un video dell’intervento pubblicato dall’addestratore sul proprio profilo è stato rimosso in ritardo e già domenica notte i frame avevano fatto il giro del web, causando un forte imbarazzo alla società. Nella serata di ieri, è arrivato il comunicato: la Lazio ha scelto di interrompere, con effetto immediato, ogni rapporto con il falconiere, data la gravità del suo comportamento. Lotito aveva già avuto da ridire per i suoi comportamenti discutibili, anche allo stadio Olimpico nel 2021 (il falconiere era stato sospeso per un saluto romano sotto la Tevere). Il patron, però, era stato clemente e lo aveva semplicemente “punito” non pagandogli quattro mensilità.

