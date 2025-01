La Lazio punta sui giovani: Ibrahimovic e Fagioli, le mosse di mercato

La Lazio continua a investire nei giovani talenti: ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Ibrahimovic, esterno offensivo 19enne ex Frosinone, pronto a mettersi alla prova sotto la guida di Marco Baroni. Dopo le visite mediche, oggi il giovane calciatore inizierà ad allenarsi a Formello, andando a sostituire Castrovilli, ormai destinato a lasciare il club.

Ibrahimovic: la nuova scommessa della Lazio

La cessione del centrocampista ex viola, con contratto in scadenza a giugno e uno stipendio da 1,2 milioni netti, è fondamentale per liberare risorse utili per altri colpi di mercato. Anche Toma Basic potrebbe partire per sbloccare l’indice di liquidità, consentendo al club di puntare su profili nati dopo il 2002, strategia che permette di ampliare la rosa senza vincoli.

Fagioli e Casadei: il centrocampo del futuro

Nel frattempo, Baroni esplorerà le capacità di Ibrahimovic, con Dele-Bashiru che sarà utilizzato come mediano. Tuttavia, il club punta a regalare un altro rinforzo a centrocampo. Nei colloqui con la Juventus, come riportato da La Repubblica, è emerso il nome di Nicolò Fagioli, regista 23enne in cerca di rilancio. Il prestito con riscatto obbligatorio a 30 milioni, richiesto dai bianconeri, rappresenta un ostacolo, ma l'operazione potrebbe diventare fattibile nei giorni finali del mercato.

La Lazio tiene d’occhio anche Cesare Casadei del Chelsea. Il club biancoceleste propone un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni, ma la concorrenza del Torino e le richieste più alte del Chelsea complicano la trattativa. Per la difesa, si valuta Kike Salas del Siviglia, classe 2002, con una clausola rescissoria di 7 milioni.

L’infortunio di Lazzari costringe Hysaj a restare, con il tecnico che lo schiererà titolare a destra contro il Verona, mentre Pedro e Noslin saranno nuovamente disponibili. La Lazio, nonostante le difficoltà economiche, continua a costruire il suo futuro con talento e visione.