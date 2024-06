Buon Compleanno Massimo Oddo che spegne oggi 48 candeline

L'ex difensore biancoceleste nonché Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale italiana compie oggi 48 anni. Massimo Oddo è sceso in campo con l'aquila sul petto dal 2002 al 2007 per ben 172 volte tra tutte le competizioni ed indossando la fascia di capitano dal 2006. Con la Lazio ha trionfato in Coppa Italia nella stagione 2003-04.

Sul sito ufficiale della Lazio sono arrivati gli auguri del club.

Compie oggi 48 anni Massimo Oddo.

L’ex terzino della Prima Squadra della Capitale approdò in biancoceleste nel 2002, vestendo l’Aquila sul petto per ben quattro stagioni e mezzo. Oddo, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio ben 172 presenze, realizzando in queste 17 reti.

In biancoceleste l’ex difensore esordì nelle competizioni europee per club il 9 febbraio del 2002, giorno in cui i biancocelesti sfidarono lo Skoda Xanthi in Coppa UEFA. Oltre ad aver indossato la fascia da capitano a partire dal 2006, Oddo può vantare la vittoria della Coppa Italia 2003/04.