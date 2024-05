CdS | Lazio e Luis, prime prove di divorzio: respinta un'offerta bassa dal Qatar

Accontentare sia Lotito che Luis Alberto e metterli d'accordo sul prezzo di uscita appare impossibile. In otto anni non sono mai riusciti a chiudere la cessione del Mago per mancanza di offerte o intese, ci stanno provando adesso che lo spagnolo ha ufficialmente chiesto di andar via, ma nessuno dei due vuole scendere a compromessi.

L'incontro tra Fabiani e gli agenti di Luis Alberto

Come riporta il Corriere dello Sport, martedì a Formello si è tenuto l'incontro tra Fabiani e la YouFirst, agenzia di Luis Alberto. La Lazio aspetta offerte da 15 milioni e non di meno, perché al momento della vendita deve corrispondere il 25% al Liverpool. Gli agenti hanno sempre smentito di aver ricevuto offerte, ma negli ultimi giorni sono arrivati segnali dal Qatar. L'offerta sarebbe vantaggiosa per il calciatore (8 milioni all'anno), ma meno per la Lazio, visto che sono stati offerti appena 5 milioni. Paradossalmente, solo l'anno scorso era arrivata un'offerta da 15 milioni dall'Al-Duhail, rifiutata da entrambe le parti.

Luis Alberto

Si avvicina Tchaouna

Attualmente la cessione del Mago a certe cifre appare impossibile perché ha quasi 32 anni, guadagna 4 milioni più bonus, e perché alcuni club qatarioti e arabi provano ad acquistare giocatori a parametro zero ricoprendoli di soldi. Lotito non è neanche sfiorato dal pensiero di perdere Luis Alberto a zero, specialmente perché ha firmato il rinnovo neanche un anno fa. Luis prova a liberarsi, ma sostituirlo sarà difficile. Nel frattempo la società sta per chiudere per Tchaouna: c'è l'accordo con il giocatore, manca quello con la Salernitana.