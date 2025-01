Lazio, Lotito lavora al mercato: bloccato un difensore del Verona

La Lazio domenica ha perso il derby, ma questo non può cancellare l’ottimo percorso fatto finora. La squadra si deve rialzare, imparando dai propri errori, cominciando la seconda parte del campionato con una nuova consapevolezza e con la stessa determinazione avuta finora.a contribuire è chiamata anche la società che, attraverso la sessione invernale di mercato, dovrà rinforzare l’organico (soprattutto in questo periodo attanagliato da infortuni e squalifiche), mettendo la squadra di Baroni nelle condizioni di rispondere a tutti i numerosi impegni che si presenteranno nei prossimi mesi, fra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

La Lazio blocca il giovane talento del Verona

Oltre al centrocampo che risulta essere il reparto più bisognoso di rinforzi, un occhio di riguardo è riservato anche alla difesa che forse vedrà qualche rinforzo, se non a gennaio, almeno a giugno (considerando il futuro incerto di Gila che apprezzerebbe ritornare in Spagna). Infatti, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lotito ha bloccato il centrale del Verona Daniele Ghilardi, di soli 22 anni. L’operazione può essere chiusa nei prossimi giorni con il calciatore che resterebbe in prestito a Verona fino a fine stagione.

Il profilo di Ghilardi

Nato a Lucca nel 2003, Daniele Ghilardi è un difensore del Verona e della nazionale under 21 italiana. Cresciuto nelle giovanili della Lucchese e della Fiorentina a gennaio 2022, oramai tre anni fa, è passato al Verona in prestito con opzione di riscatto ed è stato riscattato nel luglio successivo per 500.000 € dai gialloblù. Ha collezionato un’importante esperienza in Serie B con la Sampdoria per poi fare ritorno in A al Verona, con cui ha esordito l’ultimo 4 ottobre nel derby contro il Venezia. In Nazionale, è stato convocato per le qualificazioni al campionato europeo undeU 21 UEFA 2025 nel settembre 2023 e, nello stesso anno, ha esordito con la maglia azzurra. Si tratta di un profilo nuovo e di una scommessa da far crescere a Formello e per la quale si attendono novità nelle prossime settimane.