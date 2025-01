Parolo: "La Lazio può vincere l'Europa League. La società..."

Archiviata la sconfitta nel derby, si avvicina la sfida con il Como: la Lazio sarà impegnata venerdì allo Stadio Olimpico e dovrà fare a meno di diversi calciatori squalificati e infortunati. Sarà importante la reazione dopo un derby perso, Baroni vorrà vedere sicuramente una squadra che si avvicini a quella del secondo tempo. In questo mese si chiuderà anche la prima fase dell'Europa League, con la Lazio attualmente prima in classifica. Ai microfoni di cityrumors.it, Marco Parolo ha parlato di come i biancocelesti dovranno andare avanti dopo la sconfitta di domenica e si è espresso anche sull'opportunità in Europa League. Queste le sue dichiarazioni

Fraioli

Le parole di Parolo

Ora nessuna paura e nessun pianto, ci si rialzi subito e la società dovrebbe prendere un giocatore di spessore, d’esperienza e dare la possibilità a Baroni di proseguire, davanti c’è una possibilità pazzesca, quella di vincere l’Europa League. Di sicuro non bisogna perdersi d’animo, a maggior ragione se si è reduce da un girone d’andata stratosferico come quello che ha fatto la squadra di Baroni.

L'assenza di Pedro al derby

Purtroppo la partita quando si indirizza in quel modo da subito non è che ci sia molto da fare per rimetterla in piedi, soprattutto se ti manca un giocatore d’esperienza e del calibro di Pedro. Per me è stata un’assenza micidiale, è quel classico giocatore che in gare di questo genere sa cosa e come fare, anche in campo se c’è uno come lui si sente, ve lo garantisco. Ma ora bisogna lavorare come è stato fatto fino adesso, anche prima del derby la Lazio aveva fatto già qualcosa d’incredibile e bisogna anche ammettere che ha fatto qualcosa al di sopra delle aspettative.

Il commento su Fazzini e sugli obbiettivi