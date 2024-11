Infortunio in casa Napoli: chi è e i tempi di recupero

Antonio Conte potrebbe fare a meno di un difensore azzurro per i prossimi impegni del Napoli. Il club partenopeo è infatti prossimo ad affrontare per due gare consecutive proprio la Lazio: giovedì 5 dicembre alle 21:00 le due squadre si sfideranno per gli ottavi di finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma e solo tre giorni dopo, l'8 dicembre, Napoli e Lazio si affronteranno per la quindicesima giornata di campionato allo Stadio Maradona alle 20:45. Due gare ravvicinate che probabilmente vedranno assente un'importante giocatore della squadra partenopea, a confermarlo è proprio il sito ufficiale del Napoli che ha pubblicato in un comunicato le condizioni fisiche del calciatore.

