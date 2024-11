Lazio, Lotito non ci sta: "Sto lavorando sul caso Amsterdam"

Una notizia incredibile ieri pomeriggio ha scosso l'ambiente Lazio e la sua tifoseria. Un atto che non si può che definire discriminatorio, quello di vietare la trasferta ai biancocelesti nella partita di Europa League tra Ajax e Lazio. Si è aperto un vero e proprio caso Amsterdam che andrà sicuramente affrontato e risolto per il bene dello sport e per una lealtà etica sportiva che va oltre tutto. Oggi sarà una giornata importante e decisiva, infatti Lotito interverrà in prima persona per risolvere la questione, importanti le dichiarazioni che ha rilasciato sul quotidiano Il Tempo, in cui sottolinea incredulità per quanto sta accadendo.

Le dichiarazioni del Presidente della Lazio

Da quello che risulta Claudio Lotito sta lavorando già da ieri per quanto accaduto. Inammissibile vietare in questo modo una trasferta ai tifosi della Lazio. Il patron biancoceleste sta percorrendo tutte le vie possibili per cercare di sistemare la situazione prima possibile. Intanto queste le sue parole rilasciate al quotidiano Il Tempo:

Sto lavorando con l'ambasciatore, con tutto il mondo, per cercare di ripristinare la legalità. C'è un'ordinanza, io sto lavorando per i tifosi, ma siamo in Olanda. La UEFA? Anche loro stanno in difficoltà. Da anni mi sto battendo contro le accuse di razzismo e antisemitismo, i fatti lo dimostrano.

Una scelta preoccupante e ponderata

Un dettaglio ha sorpreso in modo particolare il mondo laziale ma non solo anche quello calcistico. La decisione di vietare la trasferta ai tifosi laziali in vista di Ajax-Lazio ( match di Europa League ) è stata una scelta corale e collettiva arrivata dall'intera città olandese. Ovvero a trovarsi tutti sulla stessa linea sono stati Sindaco di Amsterdam, Capo della Polizia e Procuratore Capo. Il tutto, ovviamente, concordato con la società calcistica Ajax nonchè dalla gioia social che trapela dai tifosi biancorossi.