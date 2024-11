FORMELLO | Baroni tra assenze e gestioni, tanti i dubbi da sciogliere

Dopo la vittoria contro il Bologna di domenica ed il giorno di riposo concesso ieri da mister Baroni, la squadra è tornata a lavorare in campo per preparare la sfida di Europa League in programma giovedì alle 18.45 contro il Ludogorets. Quella contro i bulgari può essere davvero la partita che può decidere le sorti della Lazio in Europa che in caso di belle notizie può considerare ipotecato l'accesso alla fase finale. La mentalità di Baroni in questo è chiara: l'atteggiamento deve essere sempre il solito non può cambiare. La Lazio in Europa League ritroverà anche Noslin dopo che ha scontato le tre giornate di squalifica.

