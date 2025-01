Le formazioni ufficiali di Cremonese e Lazio: le scelte di Pirozzi

Pochi minuti e allo Stadio Amadio Soldi di Cremona andrà in scena la gara valevole per la 20° giornata di Campionato Primavera 1 tra Cremonese e Lazio. Pirozzi e i suoi, dopo la beffa in Coppa Italia (eliminati ai rigori dalla Juventus) e il pari in campionato sempre contro i bianconeri, vogliono ritrovare i tre punti per smuovere la classifica ed avvicinarsi alle posizioni di vertice. La Cremonese nonostante il KO nell'ultima giornata è in un buon periodo di forma, la sfida promette spettacolo.

Queste le scelte dei due tecnici:

Dario Barraco - LazioPress

Le formazioni ufficiali

CREMONESE: Malovec, Prendi, Nahrudnyy, Lottici, Ragnoli, Gabbiani, Tosi, Lordkipanidze, Zilio, Thiandoum, Bassi.

A disp.: Sayaih, Duca, Lucchini, Faye, Tavares, Cantaboni, D. Pavesi, Gashi, Rama, Sivieri, Bielo.

All.: Elia Pavesi



LAZIO: Renzetti, Ferrari, R. Bordon, Di Tommaso, Munoz, Bordoni, Farcomeni, Sulejmani, Balde, Pinelli, Zazza.

A disp.: Bosi, Nazzaro, Gelli, D'Agostini, Cuzzarella, Trifelli, Serra, Marinaj, Battisti, Ciucci, Francioli.

All.: Sergio Pirozzi

Arbitro: Alessandro Recchia (sez. Brindisi)

Assistenti: Francesco Tagliaferri - Davide Rignanese