Lazio, domani la sfida contro il Bologna: i precedenti fra le due squadre e il bilancio equilibrato fra biancocelesti e rossoblù

Andrà in scena domani dalle ore 20:45 il match Lazio-Bologna allo stadio Olimpico di Roma davanti allo scenario dei quasi 30.000 laziali pronti ad accogliere e a supportare i biancocelesti in una serata calda e attesa. Finalmente anche Lazio e Bologna torneranno a giocare dopo la sosta delle Nazionali e sarà una partita molto combattuta da entrambe le parti. Entrambe quest’anno hanno cambiato allenatore e incontrato non pochi cambiamenti che stanno dando i loro frutti: sulla panchina biancoceleste è arrivato il tecnico Marco Baroni che, con il suo gioco antiposizionale e offensivo, sta collezionando molteplici vittorie; sulla sponda rossoblù l’allenatore Vincenzo Italiano che, con la sua determinazione e la sua tattica, sta portando gli emiliani a ridosso delle squadre di vertice.

La posizione in classifica fra Lazio e Bologna

Le due squadre si trovano in un’ottima condizione e in una buona posizione in classifica, considerando gli importanti impegni europei settimanali disputati dalle formazioni: Europa League per la Lazio e, invece, Champions League per il Bologna. I biancocelesti stanno vivendo un periodo assolutamente positivo e hanno collezionato finora 25 punti in campionato, dopo le ultime vittorie contro Cagliari e Monza; il Bologna ha 18 punti ed è all’ottavo posto della nostra classifica, dopo i match vinti contro Lecce e Roma. Emiliani e capitolini sono divisi da appena 7 punti in classifica, anche se i primi devono ancora recuperare il match contro il Milan. Il punteggio sembra soddisfare entrambe le squadre anche se la concentrazione e la determinazione per il match di domani saranno massime.

