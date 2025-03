Lazio, Guendouzi ancora titolare contro il Torino: i granata la vittima preferita del francese

Tutto pronto per ripartire: finita la sosta delle Nazionali, recuperate le energie ed eseguito un focus sui punti di forza e debolezza, i biancocelesti possono finalmente scendere in campo per questo grande rush finale. Servirà la miglior Lazio possibile per affrontare tutti gli impegni in calendario fra campionato ed Europa Europa League, competizione dove, quest’anno, la squadra ha compiuto un percorso meraviglioso e meriterebbe di arrivare fino in fondo.

Baroni si affida ancora a Guendouzi

Uno degli elementi imprescindibili del Lazio di quest’anno è stato il centrocampista Matteo Guendouzi, ancora fra le scelte di Baroni per domani. L’allenatore mischierà le carte per scegliere l’undici anti-Torino, ma, come riporta Il Messaggero, alla guida del centrocampo ci sarà il solito Guendouzi. Il francese verrà schierato titolare ancora una volta e farà 30 su 30 proprio domani, a dimostrazione di quanto sia fondamentale non soltanto in mediana, ma per l’equilibrio di tutta la squadra.

Guendouzi e il Torino

Oltretutto, domani l’avversario della Lazio sarà il Torino, vittima preferita del centrocampista: i granata sono la squadra contro cui Guendouzi ha segnato già due delle tre reti siglate in campionato. A mancare è il primo goal all’Olimpico davanti ai tifosi che, se arrivasse domani, sarebbe veramente la conferma e la consacrazione di un elemento che, quest’anno più che mai, si sta dimostrando fondamentale. Guendouzi è anche il centrocampista più impiegato d’Italia (già 600 minuti in più dello scorso anno), il tecnico d’altronde chiede di lasciarsi alle spalle il record negativo di chilometri percorsi a Bologna, con un occhio alla diffida (a cui dovrà stare attento anche il compagno Isaksen).