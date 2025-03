Lazio, i tre diffidati contro il Torino che rischiano di saltare l’Atalanta: ecco chi sono

Tutto è pronto per il ritorno in campo: domani la Lazio sfiderà il Torino e ricomincerà il percorso in campionato. Servirà massima compattezza per arrivare a fine stagione con il traguardo in mano: la qualificazione in Champions (ottenibile grazie alla classifica del nostro campionato oppure alla tanto desiderato vittoria della coppa europea). Il percorso di quest’anno è stato lungo ma manca ancora l’ultima fase, quella decisiva, dove la Lazio dovrà far vedere quanto vale e quanto è disposta a raggiungere i suoi obiettivi.

Ci sono tre diffidati contro il Torino

Nel calendario sono fissati importantissimi impegni che la squadra dovrà affrontare nei prossimi due mesi, a partire da domani. Dopo il match contro il Torino, i biancoceleste saranno attesi a Bergamo per la difficile trasferta contro l’Atalanta che si disputerà domenica 6 aprile alle 18.00. Proprio in funzione dello scontro con i bergamaschi o occorrerà fare attenzione ai diffidati presenti in squadra che, attualmente, sono tre: Guendouzi, Isaksen e Belahyane. Il francese, molto probabilmente, sarà titolare anche domani e farà 30 su 30 dal primo minuto. Un eventuale cartellino giallo lo costringerebbe al riposo forzato contro l’Atalanta, ma priverebbe la squadra di un elemento fondamentale. Anche Isaksen risulta a rischio per la prossima trasferta e una sua assenza in attacco potrebbe farsi sentire data la sua crescita dell’ultimo periodo e il periodo di di forma in cui si trova il giocatore.

Belahyane aspetta la sua chance

un altro diffidato è il neo biancoceleste Reda Belahyane, arrivato alla Lazio durante quest’ultima sessione di calciomercato invernale. Il calciatore non ha ancora trovato lo spazio che meriterebbe nella squadra di Baroni e, per adesso, ha giocato solo pochi minuti con l’aquila sul petto e la maglia numero 21 sulle spalle. L’augurio è quello di poterlo vedere in campo per aiutare la squadra in quest’ultimo rush finale.