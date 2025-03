Lazio, pranzo fra squadra e società in vista del rush finale: tutti gli impegni della squadra

Da domani si riparte: la Lazio torna in campo dopo questa lunga sosta per continuare a perseguire gli obiettivi stagionali. La posta in palio quest’anno è altissima e la Lazio si gioca tutto su due fronti: campionato (dove si potrebbe raggiungere la Champions grazie al posizionamento in classifica); Europa League (dopo un bellissimo percorso europeo, quest’anno, la Lazio sembra molto vicina al grande traguardo della finale e forse, come sperano molti tifosi, a quello della vittoria della coppa).

La squadra si compatta in vista del rush finale

La squadra si prepara al grande rush finale e non soltanto sul campo: come riporta il quotidiano Il Messaggero, nella giornata di venerdì lo spogliatoio si è ritrovato per un pranzo a Formello insieme alla società. Baroni, Lotito, Fabiani, i club manager Bianchi e Floridi (in pole come prossima responsabile della comunicazione) hanno organizzato un pranzo insieme alla squadra e rispettive mogli. È il momento di ritornare uniti e cancellare gli eventuali errori del passato. La sosta è sicuramente servita per fare un focus sui punti di forza e debolezza di questa squadra, cercando di migliorarsi e ritornare nella condizione per giocare un ottimo finale di campionato.

I prossimi impegni della Lazio

In questi ultimi due mesi Lazio dovrà affrontare una serie di sfide importantissime e sarà necessario raggiungere compattezza assoluta nello spogliatoio. Partendo da domani, ci sarà il grande scontro casalingo contro il Torino (utile anche per invertire il trend di goal subiti all’Olimpico); settimana prossima seguirà la trasferta contro l’Atalanta; il derby in casa contro la Roma, il quale fungerà da intervallo fra le due sfide europee contro il Bodo Glimt; si proseguirà con Genoa fuori casa, Parma all’Olimpico, trasferta di Empoli; sfida contro la Juventus dell’ex Tudor; trasferta contro l’Inter e, infine, ultima di campionato contro il Lecce. Un campionato ricco di impegni e grandi responsabilità, se ci aggiungiamo la possibilità di poter proseguire in Europa fino all’eventuale finale, datata al 21 maggio a Bilbao, sogno di molti laziali.