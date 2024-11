Nuova Copertura per lo Stadio Olimpico di Roma: obiettivi e tempistiche dettate dal Ministro Abodi

"A breve, in 2-3 anni, Sport e Salute vuole trasformare lo Stadio Olimpico, che rimarrà olimpico perché la pista di atletica è parte integrante dell'offerta, con una nuova COPERTURA che restituisca 10 metri di prospettiva alla collina di Monte Mario, una dimensione paesaggistica oscurata con la ristrutturazione del '90, e consenta all'impianto di diventare comunità energetica e produrre energia. E questo può succedere in tutti gli stadi italiani".

Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in occasione della conferenza stampa in Senato per la presentazione del disegno di legge di Fi per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi. Non solo l'Olimpico: come ha aggiunto l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, "abbineremo la COPERTURA dello stadio centrale del tennis, sempre al Foro Italico".