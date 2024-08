Udinese-Lazio, Vecino: "Serve grinta, io penso solo ad aiutare la squadra"

Manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio della partita tra Udinese e Lazio, prevista per le 18:30. Nel pre-partita, Vecino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

"Contro il Venezia l'inizio non è stato buono, ci sé costato prendere un gol. Quella di oggi è una gara importante, l'Udinese è una squadra forte e in casa vorrà fare bene, per questo sarà importante partire con grinta. Quando passano gli anni i più grandi hanno più responsabilità anche verso i giovani, in campo cerco di rendermi disponibile per i compagni, mi cambia poco giocare 20 metri più avanti o indietro. L’importante è fare bene e aiutare la squadra a vincere".