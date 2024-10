FORMELLO - Patric in difesa con Gila, torna Guendouzi in mediana

Tutti a disposizione a Formello per Marco Baroni in vista dell’impegno casalingo della Lazio contro il Genoa eccezion fatta per lo squalificato Alessio Romagnoli e l’infortunato Manuel Lazzari. Il terzino destro prosegue il lavoro personalizzato fra campo e palestra con l’obiettivo di tornare in gruppo ad inizio novembre. Nessun problema per Matteo Guendouzi dopo aver saltato la trasferta europea con il Twente per precauzione. Sarà quindi la formazione tipo biancoceleste allo Stadio Olimpico con Provedel fra i pali, linea a quattro con Patric e Gila al centro mentre le fasce saranno presidiate da Marusic e Nuno Tavares. A centrocampo torna Guendouzi per affiancare Rovella con Vecino in panchina. Davanti si riprende una maglia Isaksen dopo la rete contro gli olandesi, sulla corsia mancina straordinari per capitan Zaccagni mentre al centro ci sarà Dia. Punta di riferimento Castellanos.

Fraioli

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin.

Squalificati: Romagnoli

Diffidati: -

Indisponibili: Lazzari

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Melegoni, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby, Pinamonti. All.: Alberto Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Marcandalli, Norton-Cuffy, Zanoli, Ahanor, Bohinen, Gaston Pereiro, Badelj, Ekuban, Accornero, Masini, Ekhator, Ankeye.

Indisponibili: Malinovskyi, Gollini, Bani, Messias, De Winter, Vitinha.

Squalificati:

ARBITRO

Marco Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Giuseppe Perrotti (sezione di Campobasso) – Marco Ceccon (sezione di Lovere)

IV uomo: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

VAR: Marco Serra (sezione di Torino)

AVAR: Rosario Abisso (sezione di Palermo)