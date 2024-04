CdS | Kamada si ferma. Incognita per il futuro

Un forfait che nessuno si aspettava e che è stato reso noto solo dopo la pubblicazione della lista dei convocati. Oltre ai già annunciati Lazzari, Zaccagni e Provedel, ieri è stato escluso dai convocati anche Kamada.

L'infortunio di Kamada

Come riporta il Corriere dello Sport, il giapponese infatti ha riportato un problema muscolare al polpaccio sinistro e la preoccupazione è che si possa trattare di uno stiramento. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad esami approfonditi per scongiurare lesioni. Se lo augurano sia lo stesso Kamada sia Tudor, che lo ha praticamente sempre utilizzato e gli ha permesso di iniziare una seconda fase della sua avventura alla Lazio.

Kamada e Felipe Anderson

Il futuro del giapponese

Proprio per questo motivo il suo futuro non appare più così scontato come poteva essere. Nei giorni scorsi, ai media giapponesi, Daichi ha confessato di essere davvero felice di poter aiutare la squadra e di questo nuovo ruolo, lo stesso che ricopriva in Germania. Sente la fiducia del mister e ha smentito di aver già preso una decisione per il futuro che lo vede lontano da Roma.