Felipe Anderson, le foto del suo piede malconcio: "Rischi del mestiere"

Felipe Anderson ieri è stato costretto al cambio a causa di un infortunio. Il brasiliano è uscito al 61' in seguito a un brutto pestone che ha rimediato durante la partita che fa preoccupare e non poco i tifosi laziali, visto anche che in seguito alla sua uscita la partita si è complicata.

L'infortunio di Felipe Anderson

Nel post partita di ieri sera, prima il dottor Rodia aveva spiegato che Felipe Anderson aveva rimediato una ferita all'alluce, poi il Corriere dello Sport aveva fatto sapere che il calciatore aveva lasciato lo stadio in ciabatte e con il piede sanguinante.

Le foto del piede del brasiliano

Durante la notte, però, l'agenzia di Felipe Anderson ha postato sui social la brutta ferita al piede che ha rimediato il calciatore. Nelle foto si vede prima il calzettone completamente inzuppato di sangue, con a corredo la scritta “ossos de oficio”, ovvero “rischi del mestiere”, poi l'unghia ormai nera di sangue pesto, scrivendo: “La sua battaglia di oggi è la sua testimonianza di domani. Non mollare!".

Di seguito le foto: